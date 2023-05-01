مصرع شاب من جراء حريق شب بمطعم في كفر قاسم

شاب يبلغ من العمر 19 عاما يلقى مصرعه من جراء حريق شب في مطعم في كفر قاسم وامتد لمتجر تواحد فيه الضحية.

لقي شاب (19 عاما) مصرعه، فجر اليوم، الإثنين، من جراء حريق شب في مطعن في مدينة كفر قاسم، وامتحد ليطاول متجر قريب تواجد فيه الضحية.

وتلقت الطواقم الطبية بلاغا عن حريق شب في مطعم في كفر قاسم، بحسب ما جاء في بيان صدر عنها. وقالت إنه عندما وصلت إلى المكان كان الحريق قد امتد إلى "متجر مجاور".

واتضخم خلال عملية إخماد الحريق أن شخصا متواجد داخل المتجر، وعملت الطواقم على تخليص العالق وأتضح أنه توفي قبل تخليصه، حيث أقرت الطواقم الطبية وفاته في المكان.

وفي هذه المرحلة، لم يعرف سبب اندلاع الحريق.

وأخمدت طواقم الإطفاء والإنقاذ الحريق، وفتحت الشرطة وخبراء الحرائق ملفا للتحقيق في الملابسات والأسباب.

وأمس، الأحد، لقي طفل (4 أعوام) وطفلة (عامان) من قرية تل السبع في منطقة النقب، جنوبي البلاد، بعد ظهر اليوم الأحد، مصرعيهما تأثرا بحروق أصيبتا بهما إثر اندلاع حريق داخل منزل أُسرتهما.

وضحيتا الحريق الطفل سلطان محمد أبو عنزة وشقيقته حور.