قتيل بجريمة إطلاق نار قرب شرطة وادي عارة

تلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جريح في منقطة وادي عارة، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان، وقدم الإسعافات الأولية لشاب في الثلاثينيات من عمره، وأعلن عن وفاته لاحقا في المسشتفى.

قتل الشاب مالك محمود أسعد أبو شهاب (31 عاما) من بلدة مصمص في وادي عارة، وذلك جراء تعرضه فجر اليوم الثلاثاء، إلى جريمة إطلاق نار بالقرب من محطة شرطة وادي عارة.

وأصيب شخص من منطقة وادي عارة بجروح وصفت بالخطيرة وذلك جراء جريمة إطلاق وقعت بالقرب من شرطة وادي عارة على شارع رقم 65، بحسب ما ورد في بيان للشرطة.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جريح في منقطة وادي عارة، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان، وقدم الإسعافات الأولية لشاب في الثلاثينيات من عمره، ونقله على وجه السرعة وهو بحالة خطيرة إلى مستشفى "هيلل يافه" في الخضيرة لاستكمال العلاج، حيث أعلن عن وفاته لاحقا.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات جريمة إطلاق النار، دون أن تعلن عن تنفيذ أي اعتقالات.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، 58 ضحية، أي بمعدل قتيل في كل يومين، بينهن أربع نساء قتلن في جرائم عنف مختلفة.

وتضاف جرائم القتل المستفحلة إلى عدد لا متناهي من جرائم إطلاق النار وأحداث العنف التي تسفر عن إصابات وأضرار في الممتلكات بالبلدات العربية.

وتحولت عمليات إطلاق النار وسط الشوارع والقتل إلى أمر معتاد خلال السنوات الماضية في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة في ظل ارتفاع معدلات الجريمة بشكل كبير ومتصاعد.