إنذارات إخلاء وغرامات مالية لأصحاب أراض ومنازل ومنشآت بالطيبة

قال أحد أصحاب الأراضي، صبحي حاج يحيى، لـ"عرب 48" إن "مندوبي اللجنة اللوائية قد تخطوا كل الخطوط الحمراء، يقتحمون البيوت والمنشآت والأراضي دون علم أصحابها وبوقاحة يضعون الإنذارات".

سلم مندوبو اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في لواء المركز، صباح اليوم الثلاثاء، عشرات إنذارات إخلاء وغرامات مالية لأصحاب أراض ومنازل ومنشآت، غربي مدينة الطيبة (منطقة السهل) بادعاء استخدام الأراضي بصورة غير قانونية.

وسُلمت الإنذارات لأصحاب الأراضي والبيوت والمنشآت، وأخرى عُلّقت على أبواب المنشآت دون علم أصحابها.

وجاء إصدار هذه الإنذارات وسط هجمة على أراضي الطيبة وخاصة المنطقة الغربية التي تعاني من مخططات للمصادرة، فضلا عن الأراضي التي صودرت لمخططات مختلفة.

وقال أحد أصحاب الأراضي، صبحي حاج يحيى، لـ"عرب 48" إن "مندوبي اللجنة اللوائية قد تخطوا كل الخطوط الحمراء، يقتحمون البيوت والمنشآت والأراضي دون علم أصحابها وبوقاحة يضعون الإنذارات".

وأكد أن "هناك هجمة شرسة من قبل الحكومة علينا نحن أصحاب الأراضي في الطيبة وخاصة المنطقة الغربية، ولكن هذه الإنذارات لن تمر مر الكرام".

وأضاف أنه "للأسف، لا نرى حراكا سياسيا من قبل نواب الكنيست لهذه القضية، ونحسب أننا تُركنا لوحدنا نجابه الحكومة العنصرية".

وختم حاج يحيى بالقول إن "الخطوة الأولى ستكون عقد اجتماع لأصحاب الأراضي والمنشآت، والذين تلقوا الإنذارات والغرامات، ومن ثم سندرس الخطوات الاحتجاجية".