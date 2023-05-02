تشييع جثامين ضحايا جريمة الطعن في الطيبة براءة وطفليها آدم وأمير

بعد وصول جثامين ضحايا جريمة القتل، براءة جابر مصاروة (26 عاما) وطفليها أمير (عامان) وآدم (نصف عام)، جماهير غفيرة تشارك في تشييعهم إلى مثواهم الأخير.

شيّع أهالي الطيبة، اليوم الثلاثاء، جثمانين ضحايا جريمة الطعن التي ارتكبت فجر أمس، الإثنين، في المدينة، الشابة براءة جابر مصاروة (26 عاما) وطفليها أمير (عامان) وآدم (نصف عام).

وشهدت مراسم التشييع مشاركة غفيرة في الجنازة التي انطلقت من بيت وادة المرحومة براءة، عادل جابر، في الحارة "الفوقى" بالقرب من مدرسة الأخوة الابتدائية، وصولا إلى مسجد خالد بن الوليد.

وبعد أن أدى المشيعون صلاة الجنازة على أرواح الضحايا، انطلقت الجنازة إلى مقبرة "باب التوبة" غربي المدينة، حيث ووردي جثامينهم الثرى.

وفجعت الطيبة والمجتمع العربي بنبأ جريمة القتل إثر تعرض الضحايا للطعن في منزلهم بمنطقة البنوك في المدينة؛ ويشتبه بأن رب الأسرة هو من ارتكب الجريمة، في حين ينفي المشبه به بضلوعه في الجريمة.

وأمس، الإثنين، قررت محكمة الصلح في بيتح تيكفا، تمديد اعتقال محمد مصاروة (33 عاما) المشتبه بارتكاب جريمة قتل زوجته براءة وابنيه أمير وآدم في منزلهم بمدينة الطيبة.

وبموجب قرار المحكمة، فقد جرى تمديد اعتقال المشتبه به لمدة 9 أيام على ذمة التحقيق.

ونفى المشتبه به علاقته في جريمة القتل وادعى في بداية الجلسة أنه "لم يفعل شيئا"؛ حسبما جاء عن طاقم الدفاع الموكل عنه الذي قال إنه "ينتظر تقدم مجريات التحقيق من طرف الشرطة للاطلاع على مزيد من التفاصيل".

وادعى المشتبه به خلال التحقيق معه أنه "عاد إلى المنزل برفقة شقيقه وقد عثرا على زوجته وابنيه دون علامات حياة".