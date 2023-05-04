اعتقال مشتبهين بقتل سند مصاروة من الطيبة.. تطور في التحقيقات

تمديد اعتقال مشتبه بقتل الشاب سند مصاروة من مدينة الطيبة؛ الشرطة اعتقلت خلال نيسان/ أبريل الماضي، شخصين للاشتباه بضلوعهما في الجريمة. القاضي يطالب الشرطة بالانتهاء من العمل على الملف خلال الأسبوع المقبل.

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية شخصين للاشتباه بضلوعهما في جريمة قتل الشاب سند مصاروة من مدينة الطيبة، الذي قتل في جريمة إطلاق رصاص ارتكبت بالقرب من مسجد خالد بن الوليد، في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022.

وأفادت مصادر مطلعة بأن عمليتي الاعتقال نفذت في أعقاب تطورات طرأت في الأسابيع الأخيرة، خلال التحقيقات في جريمة القتل.

ومددت محكمة الصلح في بيتح تكفا، صباح الخميس، اعتقال مشتبه به مركزي والذي تنسب له شبهات القتل العمد، لمدة 5 أيام على ذمة التحقيق، وهذه المرة الخامسة التي تمدد بها المحكمة اعتقاله هذا المشتبه به.

وكانت الشرطة قد اعتقلت خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي، مشتبهين بالضلوع في الجريمة، ينسب لأحدهما القتل المتعمد، والآخر اعتقر بشبهة تقديم المساعدة للجاني بعد ارتكاب الجريمة.

وبحسب ما جاء في محضر جلسة المحكمة، الخميس، فإن الشرطة تملك أدلة كثيرة يمكنها أن تربط المشتبه به المركزي على الأقل في الجريمة، لا سيما كاميرات المراقبة التي قالت الشرطة إنها تبيّن مشاركته في القتل.

وشدد قاضي المحكمة، خلال الجلسة الأخيرة التي عقدت للنظر بتمديد اعتقال المشتبه به، أن على الوحدة الشرطية التي تعمل على التحقيق بالجريمة، أن تنهي هذا الملف خلال الأسبوع المقبل.

وطالب النيابة العامة بـ"تصريح ادعاء أو لائحة اتهام ضد المعتقل، أو أن تطلق سراح المشتبه به" المعتقل منذ العاشر من نيسان/ أبريل الماضي.

وأكد القاضي أن الملف شهد تطورات طرأت على مواد التحقيق، لا سيما جمع الأدلة من شهود عيان، ولذلك قرر تمديد اعتقال المشتبه به لاستكمال التحقيق وهو رهن الاعتقال.