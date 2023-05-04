تسريح رئيس مجلس عسفيا بشروط مقيدة

المحكمة أفرجت، أمس، بكفالة مالية عن نجم كرة القدم سابقا (40 عاما) في الدرجة العليا من عسفيا، بعد أن خضع للتحقيق في قضية الفساد المنسوبة لعدة رؤساء سلطات محلية عربية. وحظرت المحكمة نشر اسم اللاعب لغاية اليوم.

أطلقت المحكمة اليوم، الخميس، سراح رئيس مجلس عسفيا المحلي، بهيج منصور، بشرط الإقامة المنزلية لمدة سبعة أيام ومنعه من التواصل مع مستخدمي المجلس.

وتشتبه الشرطة في ضلوع منصور بقضية التلاعب بمناقصات حول تقديم خدمات لجمع النفايات. واعتقل في هذه القضية ثلاثة رؤساء مجالس محلية آخرين من شمالي البلاد.

ويدور التحقيق بهذا الشأن حول تلاعب بمناقصات وفساد وتبييض أموال تتعلق بمقاول يقوم بتقديم خدمات لجمع النفايات.

وكانت المحكمة قد أفرجت، أمس، بكفالة مالية عن نجم كرة القدم سابقا (40 عاما) في الدرجة العليا من عسفيا، بعد أن خضع للتحقيق في قضية الفساد المنسوبة لعدة رؤساء سلطات محلية عربية. وحظرت المحكمة نشر اسم اللاعب لغاية اليوم.

واعتقلت الشرطة اللاعب على ذمة التحقيق في مطار "بن غوريون" باللد فور وصوله من خارج البلاد. وجاء هذا الاعتقال ضمن قضية الفساد التي كُشف عنها يوم الإثنين الماضي.

واعتقلت الوحدة القُطرية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة - (لاهف 433)" التابعة للشرطة الإسرائيلية، صباح الإثنين، 18 شخصا بينهم رؤساء مجالس محلية وموظفون كبار وآخرون، بشبهة ارتكاب مخالفات رشوة واحتيال وخيانة الأمانة وتبييض أموال ومخالفة قانون الضرائب. وجرى تسريح بعضهم لاحقا.