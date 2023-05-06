عين ماهل: المئات يحتجون على جريمة قتل شاب

تظاهر المئات من أهالي عين ماهل مساء اليوم، السبت، عند دوار النافورة احتجاجا على جريمة قتل الشاب مهند شلبي التي ارتكبت أمس، الجمعة.

وكان بين المتظاهرين رئيس لجنة المتابعة العليا، محمد بركة، ورئيس مجلس محلي عين ماهل، أحمد حبيب الله، وعدد كبير من الشخصيات والرجال والنساء والأطفال وممثلين عن لجنة إفشاء السلام، إذ حملوا صور الضحية شلبي.

واقترح بركة خلال كلمة له تنظيم تظاهرة في القدس وإغلاق الشوارع الرئيسة وإقامة خيمة اعتصام.

وقالت العاملة الاجتماعية، إيسار أبو ليل، في كلمة لها إن "التغيير يبدأ منا نحن، كل شخص يبدأ من بيته من أجل منع الجريمة".

وأضافت "لا نريد شرطة ولا متابعة، نحن بأنفسنا قادرين على التحرك لمنع العنف والجريمة القادمة".

وشهدت عين ماهل، السبت، إضرابا عاما تنديدا بجريمة القتل، وجاء في بيان مشترك للمجلس المحلي ولجنة "إفشاء السلام" المحلية "استنكارًا لهذه الجريمة، عُقد اجتماع طارئ الجمعة بالمركز الجماهيري بمبادرة المجلس المحلي، ولجنة إفشاء السلام المحلية، وبحضور مشايخ ومدراء المدارس، وأعيان ووجهاء من أهالي القرية، الذين عبروا عن استنكارهم لهذه الجريمة، وتقرر بالإجماع الإعلان عن يوم حداد وإضراب عام، السبت، استنكارًا للجريمة البشعة التي راح ضحيتها ابنها مهند".

ومما يذكر أن الشاب مهند شلبي قتل أمس، الجمعة، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في عين ماهل، وهي أول جريمة تشهدها البلدة منذ نحو 30 عاما، بحسب مصادر محلية.