رهط: اتهام شاب بـ"التحريض على الإرهاب" وتأييد فصائل فلسطينية

جاء في لائحة الاتهام أن "العبرة قام بنشر 9 مقاطع فيديو خلال شهري شباط/ فراير ونيسان/ أبريل 2023، أبدى من خلالها دعمه وتأييده لـ’منظمات إرهابية’ بينها عرين الأسود وشهداء الأقصى وسرايا القدس التابعة للجهاد الإسلامي".

قدمت النيابة العامة إلى محكمة الصلح في بئر السبع اليوم، الإثنين، لائحة اتهام ضد الشاب جبريل العبرة (24 عاما) من مدينة رهط بمنطقة النقب، نسبت إليه "التحريض على الإرهاب ودعم منظمات إرهابية".

وأرفقت لائحة الاتهام بطلب تمديد اعتقال الشاب حتى الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقه.

ويستدل من لائحة الاتهام، أن "العبرة نشر مقاطع فيديو على حسابه في "تيك توك" بينها لمجموعات عرين الأسود وشهداء الأقصى والجهاد الإسلامي".

وجاء في لائحة الاتهام أن "العبرة قام بنشر 9 مقاطع فيديو خلال شهري شباط/ فراير ونيسان/ أبريل 2023، أبدى من خلالها دعمه وتأييده لـ’منظمات إرهابية’ بينها عرين الأسود وشهداء الأقصى وسرايا القدس التابعة للجهاد الإسلامي".

وأضافت "خلال عام 2022 خضع العبرة لتحقيقات من قبل أجهزة الأمن وجرى تحذيره عدة مرات من نشر منشورات ’تحريضية’، إلا أنه استمر في ’التحريض’، كما أبدى رغبة في الاستشهاد بالمسجد الأقصى حسبما كتب على مجموعة ’واتس آب’ لعائلته".