وقفة احتجاجية في جامعة تل أبيب ضد الجريمة وتواطؤ الشرطة

رفع خلال الوقفة الاحتجاجية في جامعة تل أبيب العلم الفلسطينيني ولافتات كتبت عليها شعارات، وردد المشاركون هتافات طالبت المؤسسة الإسرائيلية بالعمل على محاربة الجريمة.

من الوقفة الاحتجاجية أمام جامعة تل أبيب، صباح اليوم

شارك العشرات من طلبة جامعة تل أبيب، صباح اليوم الإثنين، في وقفة أقيمت عند مدخل الجامعة، وذلك احتجاجًا على تفشي الجريمة في المجتمع العربي وتواطؤ الشرطة الإسرائيلية وأجهزة الأمن معها.

ونظمت الوقفة الاحتجاجية حركة "جفرا"- التجمع الطلابي في جامعة تل أبيب، وحمّلت الطلبة السلطات الإسرائيلية المسؤولية عن ارتفاع أعمال العنف والجريمة وعدم وجود رادع من قبل الشرطة للجرائم المستفحلة في المجتمع العربي.

ورفع المشاركون في الوقفة العلم الفلسطينيني ولافتات كتبت عليها شعارات، ورددوا هتافات طالبت المؤسسة الإسرائيلية بالعمل على محاربة الجريمة، بينها "وإن اغتالوا ديارنا إنّا فيها باقون"، و"يا بوليس ويا بوليس الدم العربي مش رخيص"، و"لن ننسى ولن نغفر"، و"الطبيب الشهيد محمد العصيبي".