من داخل المحكمة: محمد مصاروة يعترف بقتل زوجته براءة

مددت محكمة الصلح في مدينة بيتح تكفا، اليوم الثلاثاء، تمديد اعتقال محمد شيخ علي مصاروة (33 عاما) من مدينة الطيبة، لسبعة أيام، وذلك للمرة الثانية على التوالي، والمعتقل بشبهة قتل زوجته براءة جابر مصاروة (26 عاما) وطفليها أمير (عامان) وآدم (نصف عام)، طعنا، بمنزل العائلة، فجر يوم الإثنين الماضي.

وخلال جلسة المحكمة، اليوم، اعترف محمد مصاروة بقتل زوجته براءة. وطلب محامي الدفاع عن الزوج بتحويله إلى اعتقاله في ظروف علاجية لحالة النفسية.

وكانت المحكمة قد قررت بعد ظهر يوم الإثنين الماضي تمديد اعتقال المشتبه به لمدة 8 أيام على ذمة التحقيق، إذ أنكر في الجلسة اقترافه الجريمة.

تفاصيل أوفى بعد قليل...