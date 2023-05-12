النقب: مصابان أحدهما بحالة خطيرة إثر تعرضهما لإطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار عن إصابة أب وابنه في بلدة عرعرة النقب بجروح وصفت بالخطيرة والمتوسطة.

أصيب شخصان (67 و35 عاما) بجروح خطيرة ومتوسطة إثر تعرضهما لإطلاق نار في منطقة النقب، جنوبي البلاد، مساء الجمعة.

وحسب المعلومات الواردة، فإن الحديث يدور عن أب وابنه تعرضا لجريمة إطلاق نار في بلدة عرعرة النقب.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصابين، إذ وصفت حالة الشاب بالخطيرة حتى المتوسطة بينما المصاب البالغ بحالة متوسطة.

وأحيل المصابان، على وجه السرعة، إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لتلقي العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.