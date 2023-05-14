اتهام شاب من سخنين بمحاولة قتل شخص وابن شقيقه في دير الأسد

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في حيفا اليوم، الأحد، لائحة اتهام ضد شاب (21 عاما) من سخنين على خلفية الضلوع بمحاولة قتل شخص وابن شقيقه (10 سنوات) من دير الأسد، كما نسبت إليه تهم حيازة ونقل أسلحة وإلحاق الضرر عمدا.

وأرفقت النيابة بلائحة اتهام طلبا لتمديد اعتقال المتهم حتى الانتهاء من كافة الإجراءات القضائية بحقه.

ويستدل من لائحة الاتهام أن "المتهم واثنين آخرين مجهولي الهوية توجهوا نحو شخص من دير الأسد بهدف قتله، وقد قاموا الثلاثة بتجهيز أنفسهم بسلاح وأغطية للوجه والقفازات من أجل تنفيذ خطتهم".

وجاء في لائحة الاتهام أن "الثلاثة استقلوا سيارة خلف سيارة صاحب الشكوى والذي قام بتوصيل ابن شقيقه القاصر (10 سنوات)، وبدأوا بإطلاق النار عليه فقام صاحب الشكوى بحماية ابن شقيقه بجسده محاولا ألا يصيبه الرصاص، ثم نزل أحدهم من السيارة وبدأ بالاقتراب من السيارة وهو يطلق النار على المشتكي".

وأضافت "في ذلك الوقت وبغية إنقاذ نفسه، بدأ المشتكي بزيادة سرعة سيارته واصطدم بالسيارة التي كان يستقلها الثلاثة وانحرفوا إلى طريق قريب وتوقفوا عند جدار منزل، وفي أعقاب ذلك فر اثنين من مكان الحادث أما الثالث وهو المتهم فقد جرى القبض عليه من قبل أهل البلدة وقاموا بضربه حتى وصلت الشرطة إلى المكان وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما لحقت أضرار جسيمة بالسيارة وأصيب المشتكي بكدمات ونزيف جراء الزجاج المكسور".