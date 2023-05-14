مجلس يافة الناصرة المحلي يصّدق على ميزانية 2023

حجم الميزانية ما يقارب 140 مليون شيكل تم المصادقة عليها بأغلبية الأعضاء ومن جميع أعضاء الائتلاف، وعارضت كتلة الجبهة فقط الميزانية وامتنع ممثل قائمة يافة جديدة، حسين خطيب، عن التصويت.

صدّق مجلس يافة الناصرة المحلي في جلسة غير اعتيادية، على ميزانية العام 2023.

وعرض رئيس المجلس المحلي، ماهر خليلية، بنود الميزانية على كافة الأعضاء للمرة الثانية، وتم مناقشتها بعد أن شرح محاسب المجلس، سامي مرجية، بنود الميزانية المقترحة.

وأكد رئيس المجلس أهمية المصادقة على هذه الميزانية، والتي شملت جميع المتطلبات واحتياجات البلدة من أجل تقدمها وزيادة الخدمات لأهالها، حسب ما قال.

وأضاف خليلية أن "قسما كبيرا من الميزانية خُصص لقسم التربية والتعليم الذي يعد من ضمن سلم أولويات السلطة المحلية ليعود بالفائدة على أبنائنا".

ووفقا للمجلس فإنه كذلك اعتمدت الميزانية على عدة معايير أساسية من أجل تقديم كافة الخدمات اليومية وتنفيذ مشاريع متعددة مثل مشاريع هندسية، وتربوية، ورياضية، تهدف إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للسكان وتلبية احتياجاتهم.

وبلغ حجم الميزانية ما يقارب 140 مليون شيكل تم المصادقة عليها بأغلبية الأعضاء ومن جميع أعضاء الائتلاف، وعارضت كتلة الجبهة فقط الميزانية وامتنع ممثل قائمة يافة جديدة، حسين خطيب، عن التصويت.

وفي نهاية الجلسة، أشار رئيس المجلس إلى "دور الأعضاء والطاقم المهني في المصادقة على الميزانية"، مؤكدا على "العمل الدؤوب والمشترك والمتواصل بين الإدارة وجميع أعضاء المجلس في سبيل تقديم كافة الخدمات اليومية لأهالي يافة عامة وفي كافة المجالات والميادين التربوية والعمرانية".