القدس: مئات الطلاب يشاركون في إحياء ذكرى النكبة الـ75

أكد يونس على أنه رغم مرور 75 عاما من النكبة ما زال الطلاب العرب متمسكين بهويتهم الوطنية ورواية النكبة، رغم كل سياسات المحو والأسرلة الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني منذ النكبة وحتى اليوم.

نظمت كتلة "جفرا- التجمع الطلابي" في القدس، الأحد، نشاطا ثقافيا ضمن نشاطات التجمع الطلابي لإحياء ذكرى النكبة الـ75، إذ تخلل كلمات سياسية وعرض مسرحية "عائد إلى حيفا" عن رواية غسان كنفاني التي تحاكي التهجير والعودة لعائلة حيفاوية عانت الأمرين من نكبة وتهجير وتفكك للعائلة بين الوطن والشتات.

افتتحت الطالبة ليان شرارة الأمسية ورحبت بالحضور، معبرة عن اعتزازها بالحضور الكبير في أول نشاط لكتلة "جفرا- التجمع الطلابي" في القدس المتجدد بعد انقطاع لسنوات عدة، كما جرى الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الشعب الفلسطيني ممن استشهدوا في العدوان الأخير على قطاع غزة والذي راح ضحيته أكثر من 30 شهيدا، كما جرى الوقوف على النشيد الوطني الفلسطيني "موطني".

وألقى كلمة الكادر الطالب محمد يونس، مشددا على أهمية إعادة تنشيط وتفعيل النشاط الوطني في الجامعة، ليكون عونا لجميع الطلاب العرب في كافة القضايا المختلفة سواء كانت خدماتية أو ثقافية توعوية وسياسية، كما أكد على أنه رغم مرور 75 عاما من النكبة ما زال الطلاب العرب متمسكين بهويتهم الوطنية ورواية النكبة، رغم كل سياسات المحو والأسرلة الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني منذ النكبة وحتى اليوم.

وتلا ذلك عرض مسرحية "عائد إلى حيفا" المستقاة من رائعة الأديب الفلسطيني، غسان كنفاني، ومن إنتاج مسرح "الكرمة" الحيفاوي وتمثيل مجموعة من الممثلين المبدعين الذين أدوا أداء رائعا، وقد لاقى العرض تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور وكانت المسرحية محل إعجاب الحضور.