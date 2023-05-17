اعتقال شابين من الرملة بشبهة محاولة قتل آخر والهرب إلى قلقيلية

ألقت الشرطة القبض على شابين من سكان مدينة الرملة في مدينة قلقيلية، صباح اليوم، للاشتباه بأنهما النار على أحد سكان الرملة، يوم 1 نيسان/ أبريل الماضي، بسبب خلاف داخل الأسرة وأصاباه بجروح حرجة.

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية شابين من الرملة، في العشرينيات من العمر، للاشتباه في محاولتهما قتل أحد سكان المدينة، الشهر الماضي.

وبحسب الشبهة، أطلق الإثنان، وهما من سكان حي الجواريش، النار على أحد سكان المدينة، يوم 1 نيسان/ أبريل الماضي، بسبب خلاف داخل الأسرة وأصاباه بجروح حرجة.

وسيتم تقديمهما إلى محكمة الصلح في مدينة ريشون لتسيون، في وقت لاحق اليوم، لجلسة تمديد اعتقالهما.