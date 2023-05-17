كفر قرع: اعتقال صاحب محل لبيع المجوهرات بشبهة تقديم خدمة مالية غير قانونية

ألقت الشرطة القبض على صاحب محل مجوهرات من كفر قرع للاشتباه في استخدام المحل كمكان لتقديم خدمة مالية غير قانونية.

ووفقا لادعاء الشرطة الذي نشرته، الثلاثاء، فإنه "بعد تحقيقات الوحدة القُطرية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة - (لاهف 433)" التابعة للشرطة الإسرائيلية، في الاشتباه بارتكاب نشاط إجرامي منذ سنوات من قبل صاحب محل من كفر قرع، وأظهر التحقيق أن المشتبه به قدم خدمات مالية في المتجر بشكل غير قانوني".

وأضافت أنه "تبين أن للمشتبه به شريك في نشاطه الإجرامي يقدم نفسه كمحاسب ومشتبه به آخر، وهو أحد أفراد عائلة المشتبه به. وكشف التحقيق عن اشتباه في جرائم غسل الأموال، والإخفاء المتعمد للدخل، والجرائم ضد قانون الضرائب".

وأشارت الشرطة إلى ان "حجم المخالفات يقدر بقيمة إجمالية تقارب 10 مليون شيكل. خلال عمليات التفتيش، تم ضبط الكثير من الممتلكات، بما في ذلك المجوهرات والسيارات ومئات الآلاف من الشواكل نقدًا، وشيكات، ووثائق، ومستندات. تم توقيف 3 مشتبه بهم (60 و45 و26 من كفر قرع) للتحقيق معهم".