هبة الكرامة: جلسة النطق بالحكم على مصطفى عواد من طمرة غدا الخميس

من المزمع أن تصدر المحكمة المركزية في حيفا غدا، الخميس، حكمها على الشاب مصطفى عواد من طمرة بعد إدانته على خلفية أحداث هبة الكرامة.

تترقب عائلة الشاب مصطفى عواد (21 عاما) من مدينة طمرة، جلسة النطق بالحكم على ابنها المقرر لها غدا، الخميس، على خلفية أحداث هبة الكرامة.

ومن المزمع أن تعقد جلسة النطق بالحكم غدا، الخميس، عند الساعة التاسعة صباحا في المحكمة المركزية بحيفا.

وكان عواد قد اعتقل من منزله في أيار/ مايو 2021، وهو يواجه اتهامات من بينها "الإرهاب" والمشاركة في الاعتداء على يهودي من "متسبيه أفيف" حين تواجد في طمرة آنذاك.

وأطلق سراح عواد يوم 8 آذار/ مارس 2022 بشروط مقيدة بينها الإبعاد عن طمرة ووضع قيد إلكتروني على يده وكفالة 3 أشخاص، على أن يدفع كلا منهم مبلغ 100 ألف شيكل في حال خرق الشروط المفروضة، بالإضافة إلى إيداع 25 ألف شيكل كفالة من والده ومرافقة دائمة له مع ابنه خلال الإبعاد وحتى الانتهاء من الإجراءات القضائية، قبل أن يتم اعتقاله مرة أخرى في 20 شباط/ فبراير 2023 إثر إدانته.

وكانت المحكمة المركزية في حيفا قد دانت الشاب مصطفى عواد فيما جرى تبرئة الشاب أحمد مريح في 20 شباط/ فبراير الماضي.

إلى ذلك، يواجه 4 معتقلين من طمرة وهم محمد أبو الهيجاء ومحمد أبو رومي وبهاء أبو الهيجاء الحبس لمدة 7 أعوام، بينما إبراهيم مريح السجن لمدة 5 أعوام.

وكانت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) قد نفذا حملة اعتقالات ضد مئات الشبان من المجتمع العربي على خلفية الاحتجاجات ضد العدوان على غزة واقتحام المسجد الأقصى ومحاولات تهجير سكان حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، واعتداءات المستوطنين على مواطنين عرب في البلاد، في شهر أيار/ مايو 2021.