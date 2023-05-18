هبة الكرامة: النطق بالحكم على مصطفى عواد من طمرة يوم 18 حزيران

قال والده: "نريد العدالة لابننا البريء، وأقول للقاضي (ارحموا من في الأرض يرحكم من في السماء)، لقد تدهورت حالتي الصحية منذ اعتقاله حتى اليوم، وقد مضى على ابني عامين في ظروف اعتقال وتحقيق بتهم لا تمت له بصلة".

قررت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الخميس، بأن تعقد جلسة خاصة للنطق بالحكم ضد معتقل هبة الكرامة، مصطفى عواد (21 عاما) من مدينة طمرة، يوم 18 حزيران/ يونيو المقبل.

وطلبت النيابة خلال الجلسة من المحكمة فرض الحبس الفعلي لمدة تتراوح بين 8 - 11 عاما على الشاب عواد.

وكانت المحكمة المركزية قد أدانت عواد، يوم 20 شباط/ فبراير 2023، بتهم "الإرهاب" و"المشاركة في الاعتداء على يهودي من متسبيه أفيف حين تواجد في طمرة آنذاك.

ولخصت المحكمة في جلسة اليوم ملف عواد، والذي اعتقل على خلفيّة الهبة الشعبيّة التي اندلعت في أيار/ مايو 2021، نصرة للقدس والأقصى وقطاع غزة، وتنديدا باعتداءات المستوطنين على المواطنين العرب في البلاد.

وتخللت الجلسة الاستماع لأقوال عدد من الشهود بينهم رئيس بلدية طمرة، د. سهيل ذياب، الذي تحدث عن مبادرة باسم أهالي طمرة، والتي قامت بها بلدية طمرة واللجنة الشعبية ورجال دين وعائلات من طمرة، لعقد "صُلحة" مع المواطن اليهودي من متسبي أفيف، وقال إنه "نؤمن بأهمية الحياة العادلة المشتركة، انطلاقا من هذا المبدأ أقدمنا على عقد اتفاق صلح مع المواطن من متسبي أفيف، يشمل عدة بنود ودفع تعويض مالي له، خاصة بعد مرافقتي له للمستشفى حيث تلقى العلاج، وقمنا بزيارته والاطمئنان عليه في بيته، كذلك قام بزيارتنا عدة مرات في طمرة".

وقال والد المعتقل مصطفى أحمد عواد لـ"عرب 48" إنه "نريد العدالة لابننا البريء، وأقول للقاضي (ارحموا من في الأرض يرحكم من في السماء)، لقد تدهورت حالتي الصحية منذ اعتقاله حتى اليوم، وقد مضى على ابني عامين في ظروف اعتقال وتحقيق بتهم لا تمت له بصلة، ابني سيحتفل بعيد ميلاده في الأول من حزيران/ يونيو".

وقالت والدته يمنى عواد لـ"عرب 48" إن "الظلم صعب خاصة وأن ابني بريء، لم يتواجد في حادثة الاعتداء على المواطن من متسبي أفيف، عدا على وضعنا السَيِّئ بالبيت، فابني في السجن وابنتي الأخرى تعيش على التنفس الاصطناعي، وليس لدي سند في البيت سوى ابني مصطفى، أريد ابني.. أنا بحاجة له".

وتواجدت والدات كل من معتقلي هبة الكرامة من طمرة: محمد أبو الهيجاء، ومحمد أبو رومي، وبهاء أبو الهيجاء، وهم يواجهون حكما بالسجن لمدة سبعة أعوام على خلفية أحداث هبة الكرامة.

وقالت جيهان أبو رومي، والدة المعتقل محمد أبو رومي، لـ"عرب 48" إنه "جئت لإسناد والدة مصطفى، راجية من الله ألا تشعر بلوعة القلب التي تسكننا منذ اعتقال أبنائنا. وجعنا كبير، أبناؤنا أكثر من دفع الثمن ظلما، فحكم سبع سنوات قاسي جدا".

وقالت والدة المعتقل بهاء أبو الهيجاء، لـ"عرب 48" إن "ظلم معتقلي هبة الكرامة لا يقتصر على الاعتقال والأحكام القاسية التي صدرت ضدهم، بل على ما ينتظرهم في المستقبل من تقيدات. أبناؤنا أبطال ونثق بإراداتهم الصلبة".

وقالت نور أبو الهيجاء، والدة المعتقل محمد أبو الهيجاء، لـ"عرب 48" إن "كافة المعتقلين هم أبناؤنا. الحسرة تسكن قلوبنا، والخوف والقلق طيلة الوقت على أبنائنا ووضعهم في السجون. ننتظر جلسة الاستئناف التي تم تأجيلها والمماطلة بها حتى شهر أيلول/ سبتمبر المقبل".

وأضافت أنه "يؤلمنا الظلم، خاصة وأن أبناءنا لا يستحقونه، على الرغم من ثقتنا بأنهم أقوياء، لكننا نشعر بأنهم ليسوا بأيد أمينة، هم يخفون عنا الكثير من المعاناة التي يعيشوها في السجون حتى لا يثقلوا كاهلنا، ففي كل زيارة لأبنائنا نشعر بالغصة من جديد".