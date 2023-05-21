انطلاق قافلة السيارات ضد العنف والجريمة من عين ماهل

يشارك في القافلة الاحتجاجية قيادات وناشون سياسيون ورؤساء سلطات محلية وأبناء عائلات ثكلى. وتشمل الفعاليات إغلاق شوارع ومفترقات على شارعي "1" و"6".

انطلقت قافلة السيارات التي تنظمها لجنة المتابعة العليا من قرية عين ماهل، صباح اليوم الأحد، باتجاه القدس للاحتجاج على العنف والجريمة في المجتمع العربي.

ويشارك في القافلة الاحتجاجية قيادات وناشون سياسيون ورؤساء سلطات محلية وأبناء عائلات ثكلى.

وتشمل الفعاليات إغلاق شوارع ومفترقات على شارعي "1" و"6".

وتنطلق القافلة من عين ماهل وكفر مندا، ثم من كفر قرع والطيرة والطيبة ومفرق السقاطي (شوكت) في النقب.

ومن المرتقب أن تبدأ مظاهرة حاشدة في الساعة الواحدة بعد الظهر قبالة مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية.

تفاصيل أوفى فور وصولها تباعا...