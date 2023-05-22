اعتقال شخص وابنه وشقيقين بشبهة الضلوع بجريمة قتل بيان عباس من كفر كنا

اعتقلت الشرطة شخصا وابنه وشقيقين بشبهة الضلوع بجريمة قتل بيان عباس من كفر كنا.

ووفقا للشرطة، اليوم الإثنين، فإنه "في نهاية تحقيق سرّيّ أجرته شرطة الشّمال، ألقي القبض على 4 مشتبه بهم، صباح اليوم، لتورّطهم في مقتل المرحومة بيان عباس في كفر كنا".

ضحية الجريمة بيان عباس

وأضافت أنه "تلقى مركز الشرطة في تاريخ 12/3/23 بلاغًا حول حادثة إطلاق نار في كفر كنا، أصيبت خلالها المرحومة بيان عباس (29 عاما)، من سكان المكان وتمّ إقرار وفاتها في المستشفى لاحقًا. وصل أفراد شرطة الشمال إلى مكان الحادث وشرعوا بالتحقيق في الجريمة. مع انتقال التحقيق صباح اليوم، إلى علني قام أفراد شرطة الشمال ومحاربو حرس الحدود بمداهمة منازل المشتبه بهم حيث تمّ إلقاء القبض عليهم للاشتباه في تورطهم في جريمة القتل".

وأشارت إلى أنه "ألقي القبض على المشتبه بهم الأربعة، بينهم أب وابنه وشقيقان، وبناءً على طلب الشرطة ستتم إحالتهم في وقت لاحق اليوم إلى محكمة الصلح في الناصرة للنظر في طلب تمديد توقيفهم على ذمّة التّحقيق. وألقي التحقيق على وحدة مكافحة الجرائم في مديرية المروج في لواء الشمال، والتحقيق في بدايته".