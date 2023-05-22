اللد: مسيرة إحياء الذكرى الثانية لهبة الكرامة الجمعة

ذكرت اللجنة الشعبية في اللد "قررنا القيام وتحديد المسيرة يوم الجمعة 26 أيار/ مايو الساعة الواحدة والنصف ظهرا".

وقفة احتجاجية مطالبة بحق الشهيد حسونة في اللد (أرشيف عرب 48)

دعت اللجنة الشعبية في مدينة اللد اليوم، الإثنين، إلى المشاركة في مسيرة إحياء الذكرى الثانية لهبة الكرامة تحت عنوان "الدولة تستبيح دماء أبنائنا"، وذلك يوم الجمعة القادم.

وكان من المزمع أن تنظم المسيرة يوم 12 أيار/ مايو الجاري، إذ جرى تأجيلها في حينه بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وجاء في بيان مقتضب للجنة الشعبية في اللد "قررنا القيام وتحديد المسيرة يوم الجمعة 26 أيار/ مايو الساعة الواحدة والنصف ظهرا".

ومن المقرر أن تنطلق المسيرة من ساحة المسجد العمري الكبير في اللد؛ حسبما أفادت اللجنة الشعبية.

ومما يذكر أنه خلال أحداث هبة الكرامة التي اندلعت في أيار/ مايو 2021، استشهد موسى حسونة (31 عاما) برصاص مستوطنين في اللد، والشاب محمد كيوان (17 عاما) برصاص الشرطة على مفرق البيار "ميعامي" في أم الفحم.