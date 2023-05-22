طلاب رهط ينظمون سلسلة بشرية للتسامح ونبذ العنف

أكد مدير قسم التربية والتعليم في بلدية رهط، جمال الهزيل، أن "الطلاب هم أصحاب التأثير الأكبر على المجتمع من خلال وسائل الاتصال وشبكات التواصل الاجتماعي".

شارك المئات من طلاب المدارس في رهط، صباح اليوم الإثنين، بفعالية مميزة تهدف إلى نبذ العنف وتعزيز ثقافة الحوار، وذلك بعد جريمتي قتل شهدتهما المدينة في الشهر الأخير، بالإضافة العديد من أعمال العنف وإطلاق النار في ساعات الليل، والتي تقض مضاجع السكان.

وقال مدير قسم التربية والتعليم في بلدية رهط، جمال الهزيل، لـ"عرب 48" إن "طلاب مدينة رهط أطلقوا اليوم صرخة مدوّية في وجه العنف الذي حصد 80 ضحية من أبناء مجتمعنا منذ مطلع العام الجاري، وهذا رقم غير معقول".

وأضاف أنه "بعد جريمتي قتل وسلسلة من حوادث إطلاق النار شهدتهما مدينة رهط، مؤخرا، قام الطلاب اليوم الذين يمثلون جيل المستقبل، بإسماع صوتهم الرافض للعنف بكل أشكاله من خلال فعالية غير تقليدية قام خلالها الطلاب بتشكيل سلاسل بشرية كل مجموعة في محيط مدرستها، داعين من خلالها إلى التسامح ونبذ العنف، وتبني لغة الحوار لحل المشاكل بدل لغة السلاح".

وأعرب الهزيل عن ثقته بأن "الطلاب هم أصحاب التأثير الأكبر على المجتمع من خلال وسائل الاتصال وشبكات التواصل الاجتماعي، وإذا ما نجحوا في تذويت ثقافة نبذ العنف فإنهم سينشرون هذه الثقافة بين أهلهم وأبناء مجتمعهم".