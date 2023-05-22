مجهولون يعتدون على مسجد الغابسية ويسرقون حجارة المنبر

وثق باحث الآثار والمقدسات العربية والإسلامية في فلسطين، عبد الرازق متاني، العديد من عمليات الحفر والنبش للمقدسات والمقامات بغرض طمسها، مؤكدا استمرار مسلسل الانتهاكات للمقدسات والاعتداءات على المواقع الأثرية.

تعرض مسجد الغابسية في بلدة الغابسية المهجرة قضاء عكا، إلى انتهاكات جديدة، حيث قام مجهولون بالاعتداء على المسجد ونبش أساساته وحفر أرضيته، وكذلك سرقة حجارة المنبر، وذلك في وقت تستمر المساجد بالقرى المهجرة بالتهاوي والانهيار.

ووثق باحث الآثار والمقدسات العربية والإسلامية في فلسطين، عبد الرازق متاني، العديد من عمليات الحفر والنبش للمقدسات والمقامات بغرض طمسها، مؤكدا استمرار مسلسل الانتهاكات للمقدسات والاعتداءات على المواقع الأثرية.

وفي جولة تفقدية لمجموعة من المقدسات في القرى المهجرة، قال متاني لـ"عرب 48" إن "مسلسل الاعتداءات على المقدسات متواصل، حيث تستمر المساجد بالتهاوي والانهيار، لقد وثقت تعرض مسجد الغابسية لانتهاكات جديدة"، علما أن المسجد والمعالم الأثرية في البلدة المهجرة تعرضت أكثر من مرة للنبش والحفر والتدمير.

وأوضح متاني أن الانتهاكات والتدمير الجديد في مسجد الغابسية، شمل نبش وحفر أرضية المسجد من جديد، واقتلاع وانتزاع الحجارة من أماكن مختلفة في المسجد، ومنها حجارة أساسات المنبر الذي دمر بالكامل.

وأشار إلى أنه عقب تدمير المنبر لمسجد الغابسية وسرقة حجارته، تم الحفر والنبش أسفل منه، وكذلك حفر ونبش الأرضية بالقرب المحراب الخارجي، والتي تعرضت لنبش آخر قبل عدة أشهر.

وفي جولة أخرى لتفقد المقدسات والمواقع الأثرية بالقرى المهجرة، وثق متاني ازدياد التصدعات والشقوق في جدران وقبة مسجد ومقام الشيخ سمعان القائم على أراضي قرية كفرسابا الفلسطينية المهجرة وتهاوي بعض الحجارة من أعلى جدرانه.

ووفقا للمعلومات التي تم توثيقها وجمعها، يرجح بأن من يقف وراء عمليات النبش والتدمير مجموعات قراصنة الآثار وسارقي القبور والكنوز، علما أن هذه المواقع الأثرية والمقدسات العربية والإسلامية في القرى المهجرة، تخضع لرقابة سلطة الآثار الإسرائيلية التي وضعت اليد عليها بعد النكبة، وتمنع الجمعيات والهيئات العربية من التواصل معها وصيانتها وترميمها.

ومن هنا، يقول متاني إننا "نكرر النداء بضرورة الحراك الجاد والعاجل من أجل الحفاظ على ما تبقى من مقدساتنا في الداخل الفلسطيني والتي باتت تتهاوى بعد أن تعرضت للقرصنة والسلب والانتهاكات".