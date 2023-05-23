مصرع شاب من بيت جن في حادث دهس

لقي راني خالد نايف من بيت جن مصرعه في حادث دهس من سيارة خصوصية عابرة، على ما يبدو، بعد نزوله من سيارته، على شارع 22 بالقرب من مفترق بلدة كريات آتا باتجاه مفترق كريات بياليك في منطقة حيفا.

لقي شاب، في العشرينيات من العمر، من بلدة بيت جن مصرعه فجر اليوم، الثلاثاء، في حادث دهس من قبل سيارة خصوصية بالقرب من مدينة حيفا.

ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن الشاب راني خالد نايف لقي مصرعه في حادث دهس من سيارة خصوصية عابرة، على ما يبدو، بعد نزوله من سيارته، على شارع 22 بالقرب من مفترق بلدة كريات آتا باتجاه مفترق كريات بياليك في منطقة حيفا.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)

وأقر الطاقم الطبي من مؤسسة "نجمة داود الحمراء" الذي وصل إلى مكان الحادث وفاته على الفور.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.