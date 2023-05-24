وقفة احتجاجية لأهالي الطيبة والمنطقة ضد سياسات التهجير والاقتلاع

ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها شعارات منددة بسياسة التضييق على أصحاب الأراضي ومخططات السلطات بالتضييق على المسكن، ورددوا هتافات مطالبين السلطات بالكف عن ملاحقتهم، ووقف كافة الإجراءات ضد أصحاب الأراضي والمزارعين.

شارك العشرات من أهالي مدينة الطيبة وقلنسوة والطيرة، صباح اليوم الأربعاء، في وقفة احتجاجية ضد سياسات التهجير والاقتلاع و"قانون كامينيتس" أمام مكاتب اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في مدينة الرملة.

وجاءت الوقفة الاحتجاجية بعد خطوات نضالية أقرتها اللجنة للدفاع عن أراضي الطيبة واللجنة الشعبية، كان آخر خطواتها تظاهرة احتجاجية يوم الجمعة الماضي على مفرق راس عامر.

ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها شعارات منددة بسياسة التضييق على أصحاب الأراضي ومخططات السلطات بالتضييق على المسكن، ورددوا هتافات مطالبين السلطات بالكف عن ملاحقتهم، ووقف كافة الإجراءات ضد أصحاب الأراضي والمزارعين.

يذكر أن السلطات الإسرائيلية أصدرت، في الأسابيع الأخيرة، مئات الإنذارات ودعوات للتحقيق قبل الإخلاء، لأصحاب الأراضي، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية.