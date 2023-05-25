دبي: الشرطة تعتقل 8 مشتبهين بالضلوع بقتل الشاب شمسية من عكا

بيان شرطة دبي: "أثناء تجول المشتبهين في إحدى مناطق الإمارة، تصادف لقاؤهم مع المجني عليه في مقهى، ما أدى إلى اندلاع اعتداء مُتبادل وشجار بين الطرفين، انتهى إلى حدوث الوفاة بعد طعن المجني عليه باستخدام أداة حادة"

أعلنت شرطة دبي اليوم، الخميس، أنها تمكنت خلال أقل من 24 ساعة من إلقاء القبض على 8 أشخاص يحملون الجنسية الإسرائيلية المتورطين في جريمة الاعتداء والتسبب في وفاة مواطن من الجنسية ذاتها، يُدعى غسان شمسية، البالغ من العمر 33 عاماً، "وذلك على خلفية صراعات وثأر بين عائلتي الطرفين".

وأضاف بيان شرطة دبي أنها تمكنت في البداية من إلقاء القبض على إثنين من المُتسببين الرئيسيين في الجريمة في غضون 3 ساعات، ثم تمكنت في أقل من 24 ساعة من إلقاء القبض على جميع من تورط فيها.

ووفقا للبيان، فإن "تفاصيل الحادثة تعود إلى أن أفراد العائلة المتسببين في جريمة الاعتداء، حضروا إلى الدولة قادمين من إحدى الدول الأوروبية بغرض السياحة والتسوق، وأثناء تجولهم في إحدى مناطق الإمارة، تصادف لقاؤهم مع المجني عليه في مقهى، ما أدى إلى اندلاع اعتداء مُتبادل وشجار بين الطرفين، انتهى إلى حدوث الوفاة بعد طعن المجني عليه باستخدام أداة حادة".

وأفادت شرطة دبي في بيانها بأن "منفذي الجريمة لاذوا بالفرار من مكان الحادثة، فيما تلقى مركز القيادة والسيطرة بلاغاً عنها، فتحركت فرق البحث والتحري في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية فوراً، واستطاعت من خلال استخدام أحدث التقنيات الذكية والذكاء الاصطناعي في مركز تحليل البيانات الجنائية، من سرعة تحديد هوية مُرتكبي الجريمة والتعرف إلى جنسيتهم وهويتهم".

وتابع البيان أن "فرق البحث والتحري وفرق المداهمة، تمكنت من تحديد مكان سكن المتورطين في الجريمة، واستطاعت قبل تمكنهم من اتخاذ أي خطوة من مداهمتهم، وإلقاء القبض عليهم في زمن قياسي بعد وقوع الحادثة، وأحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين".

ووفقا للقيادة العامة لشرطة دبي، فإن "عائلتي المتورطين في الجريمة والمجني عليه، وقعت بينهم خلافات عائلية في موطنهم، في السادس من الشهر الجاري، أدت إلى مقتل شاب يبلغ من العمر 24 عاماً، وأن ما حدث في دبي هو امتداد لتصفية حسابات وثأر عائلي بين الطرفين".