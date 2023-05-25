مصرع طفل من أم الفحم جراء سقوطه عن دراجة

تم نقل الطفل من منطقة وادي عارة إلى مستشفى "هعيمك "في مدينة العفولة، لمتابعة العلاجات الطبية اللازمة، إلا أنه توفي في وقت لاحق.

لقي الطفل معتز محمد سليم جبارين (4 أعوام) من مدينة أم الفحم في منطقة وادي عارة مصرعه متأثرا بجروح بالغة الخطورة أصيب بها، اليوم الخميس، جراء سقوطه عن دراجة في أحد الشوارع.

وتم نقل الطفل بعد إصابته بمركبة خاصة إلى منطقة مفرق البيار (ميعامي)، ومن ثم نقل إلى المستشفى.

وحسب المعلومات المتوفرة، تم نقل الطفل من منطقة وادي عارة إلى مستشفى "هعيمك "في مدينة العفولة، لمتابعة العلاجات الطبية اللازمة، إلا أنه توفي في وقت لاحق.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.