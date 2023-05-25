وفاة سلامة أبو صعلوك من كفر قاسم متأثرا بإصابته في جريمة إطلاق نار بجلجولية

أقر الأطباء المستشفى، اليوم، وفاة الشاب سلامة أبو صعلوك إثر إصابته بجروح بالغة الخطورة من جراء إطلاق النار عليه قبل أيام.

اضطر الأطباء في مستشفى "بيلنسون"، اليوم الخميس، لإقرار وفاة الشاب سلامة أبو صعلوك من مدينة كفر قاسم، متأثرا بإصابته البالغة في جريمة إطلاق نار وقعت في قرية جلجولية، قبل أيام.

وبحسب المعلومات المتوفرة، أقر الأطباء المستشفى، اليوم، وفاة الشاب سلامة أبو صعلوك إثر إصابته بجروح بالغة الخطورة من جراء إطلاق النار عليه قبل أيام.

وذُكر أن الشاب أصيب خلال تواجده داخل سيارته في جلجولية، قبل نحو أسبوعين.

وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية للمصاب، ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى مستشفى "بيلنسون" لاستكمال العلاج.

وفي سياق متصل، قُتل الشاب غسان شمسية، في الثلاثينيات من عمره، من مدينة عكا إثر تعرضه لجريمة طعن اقترفت في دبي، أمس الأربعاء.

76 قتيلا عربيا منذ مطلع العام

بلغ عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي بالبلاد، منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، 76 قتيلا بينهم 6 نساء وطفلان.

ويشهد المجتمع العربي تصاعدا متواصلا في أحداث العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها لمكافحة الجريمة، وسط مؤشرات على تواطؤ أجهزة الأمن مع منظمات الإجرام، وصمت المجتمع.

وتحولت جرائم إطلاق النار وسط الشوارع والقتل إلى أمر معتاد خلال السنوات الأخيرة في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة.

جاء ذلك وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، حيث يعتقد منفذو إطلاق النار أن كل شيء مباح بالنسبة لهم، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.