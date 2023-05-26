إقامة خيمة اعتصام ضد الجريمة أمام مباني الحكومة بالقدس الأسبوع الوشيك

ستفتتح الخيمة في العاشرة من صباح الإثنين القريب، حيث سيتم دعوة وسائل اعلام محلية ودولية وممثلي السفارات المختلفة إلى جانب الجمهور الواسع للخيمة، للاطلاع على عمق وخطورة ظاهرة العنف والإجرام

تقيم لجنة المتابعة العليا، الأسبوع القريب، خيمة اعتصام أمام مباني الحكومة بالقدس بدءا من صباح الإثنين وحتى مساء الأربعاء من الأسبوع الوشيك، وذلك احتجاجا على دور السلطات الإسرائيلية في تفاقم العنف واستشراس عصابات الإجرام المنظم في المجتمع العربي.

وأشارت المتابعة إلى أن هذا النشاط يأتي ضمن حملة واسعة تحت عنوانيّ: "نريد الحياة" و "نحن نتهم" في إشارة إلى أن استفحال الجريمة المنظمة نتاج لسياسة سلطوية ممنهجة.

وقالت إن "الخيمة ستفتتح في العاشرة من صباح الإثنين القريب، حيث سيتم دعوة وسائل اعلام محلية ودولية وممثلي السفارات المختلفة إلى جانب الجمهور الواسع للخيمة، للاطلاع على عمق وخطورة ظاهرة العنف والإجرام في المجتمع العربي، ودور الدولة باستفحالها".

وأضافت "سينظم يوم الأربعاء مؤتمرا صحافيا تلخيصيا الساعة الثالثة عصرا بمشاركة ممثلي المتابعة، مختصين وأبناء للعائلات الثكلى".

وقال رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة "نحن نتهم المؤسسة الرسمية بالمسؤولية عن العنف في المجتمع العربي، بفعل سياسات مقصودة لإشغالنا ببعضنا البعض بدلا من النضال من أجل قضايانا وقضايا شعبنا الحارقة، ومن هذا المنطلق اتخذنا عددا من الخطوات الكفاحية، فنظمنا مطلع الأسبوع الحالي، قافلة سيارات شلت حركة السير في مفارق مركزية في البلاد، ونستعد لنصب هذه الخيمة ونُعدّ لتظاهرات أسبوعية في العديد من البلدات ولمظاهرة كبرى في الفترة المقبلة، ولن نستكين حتى البدء بخطوات عملية لاجتثاث الجريمة ومنظماتها من مجتمعنا".

وجاء في بيان المتابعة، أن عددا كبيرا من رؤساء السلطات المحلية العربية قد أكدوا مشاركتهم الفعالة في الخيمة ضمن الدور الهام الذي تؤديه اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في هذا المضمار.

وبيّنت أن الخيمة ستكون مفتوحة أمام الجمهور خلال الأيام الثلاثة المذكورة أعلاه من الساعة العاشرة صباحا حتى السابعة مساء.