"الحرية لوليد دقة": مسيرتان إسناديتان للأسير المريض في باقة الغربية ورام الله

نظمت مسيرتان إسناديتان مطالبتان بحرية الأسير المريض وليد دقة في مدينتي باقة الغربية بمناطق الـ48 ورام الله في الضفة.

جانب من الوقفة في باقة الغربية (عرب 48)

تواصلت الوقفات المطالبة بحرية الأسير المريض وليد دقة في البلاد والضفة وقطاع غزة، حيث نظمت مسيرتان إسناديتان في مدينتي باقة الغربية ورام الله مساء اليوم، السبت.

في باقة الغربية، شارك العشرات في الوقفة الإسنادية المطالبة بإطلاق سراح دقة، وذلك أمام مسجد أبو بكر الصديق.

وجاءت الوقفة بدعوة من عائلة الأسير دقة والحركة الوطنية الأسيرة في مناطق الـ48 (الرابطة)، وهي تأتي ضمن سلسلة من الوقفات والنشاطات المطالبة بحريته.

وانطلق المشاركون في الوقفة بمسيرة من أمام المسجد وحتى منزل عائلة الأسير دقة.

وفي رام الله، نظمت وقفة ومسيرة تضامنية مع الأسير دقة على دوار المنارة.

ورفع المشاركون في المسيرة لافتات كتب على إحداها "أما آن لميلاد أن تحتضن والدها"، وأطلقوا هتافات مطالبة بحريته.

يتبع...