ملاحقة العمال الفلسطينيين: اعتقال 284 عاملا و78 مشغلا

كثفت الشرطة الإسرائيلية من حملاتها بمداهمة البلدات العربية في الداخل خاصة في منطقة المثلث والنقب، والبلدات المتاخمة لحدود الرابع من حزيران، وملاحقة العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية.

شنت الشرطة الإسرائيلية بالتعاون مع عناصر وحدة "حرس الحدود" حملة خاصة ضمن ملاحقتها للعمال الفلسطينيين الذين يسعون إلى كسب الرزق والحصول على لقمة العيش داخل مناطق الـ 48، حيث اعتقلت الشرطة 284 عاملا، وكذلك اعتقال 78 شخصا تنسب لهم شبهات تشغيل العمال، ونقلهم، وتوفير المبيت لهم.

وكثفت الشرطة الإسرائيلية من حملاتها بمداهمة البلدات العربية في الداخل خاصة في منطقة المثلث والنقب، والبلدات المتاخمة لحدود الرابع من حزيران، وملاحقة العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية.

ووفقا لما ورد في بيان الشرطة، فإن قوات حرس الحدود نفذت حملة خاصة خلال الأسبوع الماضي، بزعم منع دخول العمال الفلسطينيين ممن لا يحملون تصاريح دخول وعمل إلى إسرائيل.

وأوضح بيان الشرطة الإسرائيلية أنه خلال نشاط قوات حرس الحدود تم اعتقال 284 فلسطينيا دخلوا إلى إسرائيل بدون تصاريح، وأيضا اعتقال 78 مشتبها بالنقل والسفريات والإيواء وتوفير التشغيل للفلسطينيين.

وخلال مطاردة العمال، تم في منطقة القدس اعتقال 124 فلسطينيا دخلوا بدون تصاريح، فيما تم اعتقال 40 شخصا بشبهة نقلهم أو توفير أماكن لإيوائهم.

وفي منطقة الضفة الغربية، فتم اعتقال 52 شخصا بدون تصاريح، واعتقال 21 شخصا بشبهة نقلهم وتشغيلهم.

أما في منطقة الشمال، والساحل، والمركز وجنوبي البلاد، تم اعتقال 108 فلسطينيين بدون تصاريح، وتم اعتقال 14 شخصا بشبهة نقلهم وتوفير المبيت أو تشغيلهم.

وتحولت المطاردة إلى كابوس يلاحق العمال الفلسطينيين الذين يعملون في البلدات العربية، وتعتقل الشرطة عمالا من الضفة دخلوا للعمل وتوفير لقمة العيش لعائلاتهم.

كما ويعاني العمال الفلسطينيون الذين يحملون تصاريح لدى توجههم إلى أماكن عملهم، إذ يبدأ يومهم في ساعة مبكرة جدا قبل بزوغ الفجر، وينتظرون ساعات في الحواجز العسكرية الإسرائيلية، ويخضعون فيها لعمليات تفتيش تنكيلية، قبل مواصلة طريقهم إلى مكان العمل.