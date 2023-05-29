أوامر إخلاء واستدعاء أصحاب أراض من قلنسوة للتحقيق

عبد الرحيم عودة من الحراك الشبابي في قلنسوة: "يجب على أصحاب الأراضي التواصل مع مختصين ومحامين وعدم التصرف بصورة فردية".

شنّت السلطات الإسرائيلية، اليوم الإثنين، حملة على أراضي مدينة قلنسوة، وتحديدا المنطقة الغربية، وسلمت أصحابها أوامر إخلاء واستدعاء للتحقيق.

وجاء في التفاصيل، سلمت السلطات عشرات أوامر الإخلاء واستدعاء للتحقيق لأصحاب أراض ومنشآت من قلنسوة، في منطقتي متنزه السلام، وبالقرب من خط شركة المياه (مكوروت).

وجاءت هذه الأوامر في إطار حملة تشنها السلطات الإسرائيلية على أصحاب الأراضي في منطقة المثلث، وخصوصا المثلث الجنوبي، إذ أصدرت مئات أوامر الهدم في الشهر الأخير لأصحاب أراض من الطيبة والطيرة وقلنسوة.

وقال عبد الرحيم عودة من الحراك الشبابي في قلنسوة لـ"عرب 48" إن "هذه حملة واسعة تستهدف أراضي المثلث وليس قلنسوة فحسب. رأينا قبل ذلك في ما حدث بالطيبة والطيرة، والآن قلنسوة".

وأكد أنه "يجب على أصحاب الأراضي التواصل مع مختصين ومحامين وعدم التصرف بصورة فردية. يجب على أصحاب الأراضي أن يكونوا يدا واحدا وألا ينتظروا أحدا لمساعدتهم. لا تعويل على القيادات".