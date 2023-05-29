الشرطة تعتقل 16 مشتبها بتنفيذ جرائم عنف وابتزاز بالناصرة

داهمت الشرطة، صباح اليوم الإثنين، عددًا من الأماكن في مدينة الناصرة وكعبية الطباش، وألقت القبض على 16 شخصًا للاشتباه في ضلوعهم بأحداث عنف.

أعلنت الشرطة، صباح اليوم الإثنين، عن تنفيذ "حملة واسعة ضد عصابة بكري الإجرامية في منطقة الناصرة، والقبض على 16 شخصا بشبهة تشكيل عصابة إجرامية وتنفيذ جرائم عنف وابتزاز".

ووفقا للشرطة "داهمت شرطة الشّمال، صباح اليوم الإثنين، عددًا من الأهداف في مدينة الناصرة وكعبية الطباش، وألقي القبض على 16 شخصًا للاشتباه في ضلوعهم بأحداث عنف".

وأضافت أنه "يرتبط اسم العصابة الإجرامية بالنشاط الإجرامي في منطقة شمال الدولة، إذ تعمل في جمع رسوم الخاوة والابتزاز، والعديد من حوادث العنف وإطلاق النار، ويشتبه في أن لها صلة بجرائم قتل وحشية في السنوات الأخيرة. وعليه، تمّ إعطاء الإشارة هذا الصباح وقام المئات من أفراد شرطة الشمال، من بينهم محاربي وحدة (يسام) ومحاربي (حرس الحدود) ومروحية شرطية ووحدة الكلاب البوليسية بمداهمة عدد من الأهداف بما في ذلك شقة سكنية (بنتهاوس) في مدينة الناصرة ومخابئ أخرى في قرية الكعبية ومدينة الناصرة".