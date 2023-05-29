خيمة اعتصام في الطيبة للدفاع عن الأرض والمسكن

نصبت اللجنة الشعبية خيمة الاعتصام، غربي مدينة الطيبة، وتحديدا في منطقة السهل الزراعية بعد الجسر الذي يعبر شارع 6.

نصبت اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في الطيبة، مساء أمس الأحد، خيمة اعتصام غربي المدينة، وذلك احتجاجا على إصدار السلطات الإسرائيلية مئات الإنذارات لأصحاب الأراضي والمنشآت والمرافق، في الأسابيع الأخيرة.

وأقيمت خيمة الاعتصام، غربي مدينة الطيبة، وتحديدا في منطقة السهل الزراعية بعد الجسر الذي يعبر شارع 6.

وأتت هذه الخطوة، كجزء من النضال الشعبي الجماهيري الذي أعلنت عنه اللجنة الشعبية ضد سياسة التضييق على الأرض والمسكن في مدينة الطيبة.

وهذه الخطوة الاحتجاجية الثالثة التي أقرتها اللجنة الشعبية خلال الأسبوعين الأخيرين، إذ تظاهر العشرات من أصحاب الأراضي يوم الأربعاء الماضي، أمام مكاتب اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في مدينة الرملة، وقبل أسبوعين نظمت تظاهرة احتجاجية على مفرق راس عامر.

وتنظم اللجنة الشعبية في خيمة الاعتصام اجتماعات وفعاليات لاستمرار النضال، كذلك ستضم نشاطات وبرامج شعبية ووطنية حول قضية الأرض والمسكن.