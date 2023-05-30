اتهام 4 شبان من رهط باختطاف قاصر ومحاولة قتلها واتهام خامس باغتصابها

النيابة العامة تعتزم اتهام أربعة شبان من رهط بخطف ومحاولة قتل قريبتهم وهي فتاة تبلغ من العمر 17 عاما، وذلك بعد انتقالها للعيش في بئر السبع إثر تعرضها للاغتصاب من قبل قريبها.

تعتزم النيابة العامة الإسرائيلية تقديم لائحة اتهام بحق 5 أشخاص من مدينة رهط في منطقة النقب، اعتُقلوا مطلع الشهر الجاري، للاشتباه بضلوع أربعة منهم، باختطاف فتاة قاصر، ومحاولة قتلها؛ وذلك بعد نحو أسبوعين من تعرّض الفتاة للاغتصاب من قِبل مشتبه به خامس.

جاء ذلك بحسب ما أعلنت الشرطة الإسرائيلية، في بيان صدر عنها مساء اليوم، الثلاثاء، أوضحت فيه أن الفتاة (17 عاما) كانت قد نُقلت إلى مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع، في الأول من أيار/ مايو الجاري، بعد أن عُثر عليها في منطقة النقب، وعلى جسدها آثار طعن.

ووفقا لبيان الشرطة، فإن أربعة شبان من رهط خطفوا الفتاة خلال تواجدها في مدينة بئر السبع، واقتادوها إلى منطقة وادي "بورا"، شمال المدينة، وحاولوا قتلها، حيث عثر على علامات عنف وجروح وطعنات في جميع أنحاء جسدها، وكانت بحالة "متوسطة" الخطورة عند نقلها إلى المستشفى.

وبحسب بيان الشرطة، فإن التحقيات كشفت أن الفتاة القاصر انتقلت للعيش في مدينة بئر السبع قبل نحو أسبوعين من محاولة قتلها، وذلك بعد أن تعرضت للاغتصاب من قبل قريب لها. وقالت الشرطة إنها اعتقلت المشتبه بهم الخمسة، وقضت محكمة الصلح في بئر السبع بتمديد اعتقالهم.

وقدمت النيابة العامة الإسرائيلية تصريح ادعاء لتمديد اعتقال المشتبه بهم، وجميعهم من مدينة رهط، علما بأن الشبان المشتبه بتورطهم بخطف ومحاولة قتل الفتاة؛ في سنوات العشرين من العمر، في حين أن المعتقل الخامس، المشتبه باغتصاب الفتاة، في سنوات الأربعين.

وذكرت الشرطة أن النيابة العامة الإسرائيلية تعتزم تقديم لائحة اتهام ضد المشتبه بهم يوم الخميس المقبل، بناء على "الأدلة التي تربطهم بالجرائم" التي تعرضت لها الفتاة، وأفادت الشرطة بأنها ستطلب تمديد اعتقال المشتبه بهم حتى نهاية الإجراءات القانونية.