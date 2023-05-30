عقد لقاء قطريّ لمجموعات "بلدنا" الشبابيّة في طمرة 

نظّمت جمعيّة الشباب العرب- "بلدنا"، لقاءً قُطريًا في المركز الجماهيري في طمرة، يوم السبت الماضي، ضمن مشروع "حَراك"، لما يُقارب 150 مشارك ومشاركة من الشباب من طلاب الصفوف العواشر في منطقة المثلث النّاصرة والجليل.

ويهدف اللقاء لتعزيز التواصل بين الشباب الفلسطيني من البلدات العربية المختلفة، وإتاحة مساحة جامعة لهم لتخطيط مشاريع تطوعية تخدم اهتمامات واحتياجات الشباب في بلداتهم. وخلال اللقاء، عرضت المجموعات من طمرة، وكابول، وكفرقرع، وباقة الغربيّة، والناصرة، وعرعرة، ومجد الكروم، وسخنين مشاريعها وأنشطتها المحليّة التي نظمتها على مدار العام الدراسيّ الأخير، ومن ثمّ أقيم عرض موسيقيّ للفنان كنعان الغول.

وتسعى جمعية "بلدنا" من خلال مشروع "حراك" إلى تشجيع طلبة المدارس الثانويّة على التطوع، وأخذ دور فاعل في بلداتهم على أسسٍ وطنيّة وديمقراطيّة. ويعمل المشروع على تشكيل عشر مجموعات شبابيّة محليّة سنويّا، ويركّز على مناطق الناصرة والبطوف وشفاعمرو والشاغور ووادي عارة.

وبعد اكتساب المعرفة الاجتماعيّة والسياسيّة والتنظيميّة اللازمة، على كل مجموعة تخطيط وتنفيذ مبادرات تطوعيّة محليّة ذات علاقة بقضايا تهمّ الشباب، وتمسّ واقعهم اليوميّ المعاش. والهدف من هذه المبادرات الاستجابة إلى تطلعات واحتياجات واهتمامات الشباب من جهة، وتعزيز الانتماء والانخراط المجتمعيّ من جهةٍ أخرى.

وفي مستواه الثاني، يُشكّل المشروع مجموعةً قيادية قطرية من الشباب الذين أبدوا مهاراتٍ قيادية خلال سنتهم الأولى في المشروع، وتكون مهمتهم العمل سويا على مبادرة قطرية يُنفّذونها ويشرفون عليها، وكذلك دعم المجموعات جديدة التكوين محليا وقطريا.

يذكر أن هذا اللقاء هو تتويج لمسار امتد على مدار 10 أشهر في ثمانية بلدات عربية، شارك فيه الشباب بسلسلة من الورش التثقيفية والتدريبات، التي سعت إلى تمكين الوعي السياسي والاجتماعي اللازم، كما تمرير الأدوات التنظيمية، لمرحلة العمل التطوعي اللاحق، وهو ما تراه الجمعية أمر حيويّ لعملها مع هذه الشريحة.