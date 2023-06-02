أم الفحم: تخفيض أسعار قسائم البناء في حي قحاوش

أكدت بلدية أم الفحم، صباح اليوم الجمعة، أنه "بعد قرار الحكومة الأخير إدخال أم الفحم ضمن مناطق الأفضلية: سلطة الأراضي ووزارة الإسكان توافقان على إعادة الدعم لقسائم البناء في حي قحاوش".

وقالت البلدية في بيان أصدرته، صباح اليوم، إنه "في أعقاب الجهود المكثفة التي قامت بها إدارة بلدية أم الفحم والشركة الاقتصادية أمام الجهات المختصة بما يتعلق بأسعار قسائم البناء في حي قحاوش، والتي يتم التسجيل لها في هذه الأيام، من خلال التواصل والتفاوض مع إدارة سلطة وكذلك مع وزارة البناء والإسكان، وفي أعقاب الإعلان الحكومي الصادر يوم 21.5.2023 بتعديل قائمة بلدات الأفضلية في مجال البناء والإسكان، وإدخال مدينة أم الفحم ضمن هذه القائمة، فقد استبشرت بلدية أم الفحم هذا الأسبوع بقرار سلطة الأراضي بدعم تكاليف التطوير للحي السكني في قحاوش، وبصورة كبيرة، حيث سيتم خلال الأيام القليلة القادمة تحديث الأسعار الجديدة في نموذج التسجيل المحوسب لهذه القسائم، والتي تصل إلى نسبة 35% تخفيضًا من التكاليف الكلية للقطعة الواحدة".

وأضافت أنه "يذكر بهذا الصدد أن إدارة البلدية والشركة الاقتصادية قد توجهتا قبل الإعلان عن فتح التسجيل للقسائم لسلطة الأراضي بهذا الخصوص، وطالبتا بتأجيل التسويق لحين الحصول على الدعم الحكومي للتطوير في قسائم البناء والحي السكني، وخلال هذه الفترة كان رئيس البلدية د. سمير صبحي بتواصل مستمر ويوميّ مع مكتب وزير البناء والإسكان ومع إدارة سلطة الأراضي، بالإضافة إلى توجّه عدد من السلطات المحلية في وادي عارة وبضمنها أم الفحم بالتماس عبر مركز عدالة القانوني إلى المحكمة العليا ضد قرارات الحكومة بهدف الضغط على المسؤولين لإدخال بلدات وادي عارة وبضمنها أم الفحم ضمن بلدات الأفضلية القومية في مجال البناء والتطوير، وفعلًا فقد تى هذا الجهد المكثف أُكُلَه وثمارَه، وكانت النتيجة بإعلان الحكومة الأسبوع الماضي وتحديدًا يوم 21.5.2023 عن إدخال أم الفحم وبلدات أخرى ضمن مناطق الأفضلية، وهذا الأسبوع وتحديدًا يوم الثلاثاء 30.5.2023 تم الإعلان رسميًا من قبل سلطة الأراضي عن إعادة الدعم المالي لتكاليف أسعار القسائم وأعمال التطوير فيها عبر رسالة رسمية، وسيتم لاحقًا تحديث الأسعار الجديدة في موقع سلطة الأراضي الرسمي عبر نموذج التسجيل المحوسب".

وختم بالبيان بالقول إن "بلدية أم الفحم تؤكد في هذا السياق أنها كانت وما زالت تقف مع المواطن وإلى جانبه في هذا الموضوع، وأنها تبذل قصارى جهدها بما يخدم مصلحة المواطن والتخفيف عنه من الأعباء المالية قدر الإمكان".