4 إصابات خطيرة ومتوسطة إثر اصطدام سيارة بمحطة وقود في بير المكسور

أسفر حادث اصطدام سيارة بمحطة وقود في بير المكسور، فجر اليوم الجمعة، عن 4 إصابات خطيرة ومتوسطة.

من مكان الحادث، فجر اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)

أصيب أربعة أشخاص بجروح تراوحت بين خطيرة ومتوسطة من جراء اصطدام سيارة خصوصية بمحطة وقود في قرية بير المكسور، فجر اليوم الجمعة.

ووفقا لمصادر طبية فإنه في الساعة 04:04 من فجر اليوم الجمعة، تلقى مركز الاستعلامات 101 في منطقة الكرمل، التابع لمؤسسة "نجمة داود الحمراء"، بلاغا عن سيارة خصوصية اصطدمت بقوة بمضخة لتعبئة الوقود داخل محطة للوقود في بير المكسور.

وأضافت بأن مسعفين ومضمدين قدموا العلاجات الطبية الأولية، ونقلوا للمستشفى 4 مصابين، في الثلاثينيات من أعمارهم، بينهم رجلان بحالة خطيرة وهما تحت التخدير والتنفس الاصطناعي، وامرأة بحالة تراوحت بين خطيرة ومتوسطة، ورجل حالته بين متوسطة وطفيفة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

وفي سياق متصل، يستدل من تقرير جديد أصدرته جمعية "أور يروك" (ضوء أخضر)، حديثا، أن السائقين الشباب ممن دون سن الرابعة والعشرين من المجتمع العربي هم الأكثر ارتكابا لحوادث الطرق القاتلة.

وتبين من التقرير أنه خلال الأعوام 2013 - 2022 شهدت شوارع البلاد نحو 25 ألف حادث طرق تسبب في وقوعها سائقون شبان عرب.

ودعت الجمعية وزارة المواصلات إلى إقرار "الخطة القطرية للأمان على الطرق" وإنقاذ حياة البشر خصوصا السائقين من فئة الشباب.

ويستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 151 شخصا، بينهم 38 مواطنا عربيا، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2023 ولغاية اليوم.

وللمقارنة فقد لقي 352 شخصا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع في البلاد خلال العام الماضي 2022. كما لقي 369 شخصا مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، و306 في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

ولقي 115 مواطنا عربيا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2022، وفي العام 2021 لقي 109 مواطنين عرب مصارعهم و99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.