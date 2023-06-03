شابان أحدهما بحالة خطيرة إثر غرقهما جنوبي عسقلان

أحيل شاب (22 عاما) بحالة خطيرة إلى المستشفى بعد تعرضه للغرق في أحد الشواطئ جنوبي عسقلان، فيما لم تستدع حالة آخر تعرض للغرق نقله إلى المستشفى.

تعرض شابان للغرق في شاطئ "زيكيم" جنوبي عسقلان (أشكلون) المتاخم لقطاع غزة المحاصر، اليوم السبت، وقد وصفت حالة أحدهما بالخطيرة.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية لأحدهما، إذ كان فاقدا للوعي وجرى إيصاله بجهاز التنفس الاصطناعي، فيما لم تستدع حالة الآخر نقله إلى المستشفى.

ونُقل الشاب (22 عاما) بحالة خطيرة إلى مستشفى "برزيلاي" لتلقي العلاج.

وقال أحد المضمدين من المكان "مع وصولنا كان الغريقان على ضفة الشاطئ، إذ عانى أحدهما من صعوبة فس التنفس وعلى الفور قدمنا له العلاجات اللازمة ونقله إلى المستشفى وهو موصول بجهاز التنفس الاصطناعي، فيما جرى تقديم العلاج للآخر في المكان دون أن تستدعي حالته إلى نقله للمشفى".