الطيبة: اللجنة الشعبيّة تدعو للمشاركة بفعاليات خيمة اعتصام ضدّ التضييق بالأرض والمسكن

شددت اللجنة الشعبية على أهمية التواجد في خيمة الاعتصام، وبخاصة من قِبل إصحاب الأراضي المهددة بالإخلاء، أو الذين تلقوا غرامات مالية، لأجل إحياء الخيمة والفعاليات التي ستنظَّم فيها.

دعت اللجنة الشعبية في مدينة الطيبة، اليوم الأحد، الأهالي في المدينة والمنطقة، إلى التواجد في خيمة الاعتصام التي نصبت غربي الطيبة، في منطقة "السهل"؛ احتجاجا على سياسة السلطات الإسرائيلية في التضييق على الأرض والمسكن.

وشددت اللجنة الشعبية على أهمية التواجد في خيمة الاعتصام، وبخاصة من قِبل إصحاب الأراضي المهددة بالإخلاء، أو الذين تلقوا غرامات مالية، لأجل إحياء الخيمة والفعاليات التي ستنظَّم فيها.

وقالت اللجنة الشعبية إنه ستُنظَّم فعاليات ثقافية وطنية توعوية في الخيمة، تقريبا بشكل شبه يومي، من أجل إحياء الفعاليات في الخيمة، كجزء من النضال التي شرعت فيه اللجنة، لحماية الأرض والمسكن.

وكانت اللجنة الشعبية، قد نظمت عدة خطوات احتجاجية ضد سياسة التضييق في الأرض والمسكن، كان آخرها مظاهرة حاشدة شارك فيها المئات من أهل الطيبة والمنطقة، بعد صلاة الجمعة، على مفرق "الجلمة" في المدينة.

وقال رئيس اللجنة الشعبية في المدينة، المحامي شاكر بلعوم لـ"عرب 48"، إنه "من الواجب التواجد في الخيمة بشكل يومي من أجل استمرار النضال، والتواجد في الخيمة من شأنه تثبيت النضال، وجعل الناس في حالة حشد دائم".

وأوضح بلعوم أن "خيمة الاعتصام ستستقبل الكثير من الوفود من اللجان الشعبية من سائر البلدان في المجتمع العربي، كذلك ستنظم في الخيمة فعاليات توعوية ثقافية، من خلال استضافة محامين مختصين في مجال البناء والمسكن، كذلك مختصين من مجالات أخرى كمهندسين أو مخططين".