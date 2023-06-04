3 إصابات إحداها خطيرة في حادث طرق قرب عيلوط

أسفر حادث طرق قرب عيلوط عن إصابة 3 أشخاص، إذ وصفت حالة أحدهم بالخطيرة بينما الآخران بالمتوسطة والطفيفة.

أصيب 3 أشخاص بجروح وصفت حالة أحدهم بالخطيرة في حادث طرق بين سيارتين على شارع 79 قرب بلدة عيلوط، مساء السبت.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصابين الثلاثة، إذ وصفت حالة أحدهم، في العشرينيات من عمره، بالخطيرة.

ووصفت حالة المصابين الآخرين، أحدهما يبلغ 32 عاما من العمر، بالمتوسطة والطفيفة.

وأحيل المصابون، على وجه السرعة، إلى مستشفى "رمبام" في حيفا والمستشفى الإيطالي في الناصرة لتلقي العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات الحادث وتنظيم حركة السير بالمكان.