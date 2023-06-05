إزالة جزء من المباني بمحاذاة "قبر يهودا بن بابا" في شفاعمرو

عضو اللجنة الشعبية في شفاعمرو، مراد حداد: "متابعة لقضية بما تسمى (قبر يهودا بن بابا)، فجر اليوم الساعة الرابعة صباحا، قامت السلطات المختصة من (دائرة أراضي إسرائيل) بإزالة جزء من المباني بمحاذاة قبر يهودا بن بابا في شفاعمرو".

أزالت السلطات بإزالة جزءا من المباني التي بناها المستوطنون حول "قبر الحاخام يهودا بن بابا" في حي عثمان في الجهة الجنوبية من مدينة شفاعمرو، فجر اليوم الإثنين.

وقال عضو اللجنة الشعبية في شفاعمرو، مراد حداد، إنه "متابعة لقضية بما تسمى (قبر يهودا بن بابا)، فجر اليوم الساعة الرابعة صباحا، قامت السلطات المختصة من (دائرة أراضي إسرائيل) بإزالة جزء من المباني بمحاذاة قبر يهودا بن بابا في شفاعمرو".

وأكد أن "هذا العمل مهم، لكنه لن يكتمل حتى هدم المبنى الأخير بمحاذاة القبر (المغطس الديني) الذي استصدرنا بحقه أمر هدم منذ عامين".

مراد حداد

وأضاف أنه "على بلدية شفاعمرو ولجنة التنظيم والبناء متابعة موضوع الهدم للمبنى الأخير الذي صدر بحقه أوامر هدم".

وختم حداد بالقول إنه "لن تقوم بؤرة استيطانية في شفاعمرو، وعلينا الحذر واليقظة من المستوطنين وردة فعلهم في الأيام القادمة".