إصابة خطيرة لعامل سقط عن ارتفاع في القدس

قدمت الطواقم الطبية العلاجات الأولية للعامل (20 عاما)، والذي أصيب بجروح في رأسه وتم نقله إلى مستشفى (هداسا عين كارم)، وهو بحالة خطيرة.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)

أصيب عامل (20 عاما) بجروح وصفت بأنها خطيرة جراء سقوطه عن ارتفاع 4 طوابق خلال عمله في ورشة بناء في مدينة القدس، اليوم الإثنين.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى، الساعة 09:25، بلاغا عن عامل سقط عن ارتفاع 4 طوابق خلال عمله في ورشة بناء بمحاذاة حي عين كارم في مدينة القدس. قدمت الطواقم الطبية العلاجات الأولية للعامل (20 عاما)، والذي أصيب بجروح في رأسه وتم نقله إلى مستشفى (هداسا عين كارم)، وهو بحالة خطيرة".

وباشرت الشرطة التحقيق في الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.