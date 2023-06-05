مصرع سائق دراجة نارية بالقرب من نتانيا

من مكان الحادث، اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)

لقي سائق دراجة نارية، يبلغ من العمر 46 عاما، مصرعه بعد ظهر اليوم، الإثنين، متأثرا بجروحه التي أصيب بها أثناء قيادته دراجته النارية على شارع 20 بالقرب من تقاطع "حوف هشارون" بين مدينتي نتانيا وهرتسليا، وسط البلاد.

وأفاد مسعف من مؤسسة "نجمة داود الحمراء" بأنه "رأينا سائق الدراجة النارية ملقى على جانب الطريق فاقدًا للوعي دون نبض ولا تنفس. بدأنا على الفور في إجراء عمليات إنعاش متقدمة، ولكن للأسف كانت إصابته حرجة، واضطررنا لإقرار وفاته".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.