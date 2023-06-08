إحراق منزل شرطي في الريحانية

أسفر حريق، يشتبه بأنه متعمد، الليلة الماضية، عن أضرار جسيمة وخسائر فادحة لمنزل يعود لأحد سكان قرية الريحانية في منطقة الجليل الأعلى، شمالي البلاد، والذي يخدم في الشرطة الإسرائيلية.

وفتحت الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) ملفا للتحقيق في ملابسات الحريق.

وأفاد الناطق الرسمي بلسان الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي بأن "طواقم الإطفاء والإنقاذ عملت، الليلة الماضية، على إخماد حريق شب في منزل سكني بقرية الريحانية في الجليل الأعلى. لدى وصول الطواقم تبين أن الحريق شب بمنزل مكون من طابقين، عملت الطواقم على إخماد النيران ومنع انتشارها بمساعدة أدوات خاصة، إلى جانب البحث عن عالقين. لم يبلغ عن إصابات. ويجري تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع هذا الحريق".

ووفقا للشرطة فإنه "تلقت شرطة إسرائيل، في ساعات الليل، بلاغًا حول اندلاع حريق في منزل أحد أفراد الشرطة في قرية الريحانية، وهرع أفراد الشرطة الذين تم استدعاؤهم إلى مكان الحادث، وتم جمع الأدلة وفتح تحقيق مع جهاز الأمن العام (الشاباك) بشبهة الحريق المتعمد. ويجري فحص ملابسات الحادثة، والتحقيق في مراحله الأولى".