هدم عزبة كبيرة في قرية دير حنا

الحديث عن بناء العزبة خارج الخط الأزرق في قرية دير حنا، في المنطقة الواقعة في كروم الزيتون بين قرية دير حنا ومدينة عرابة البطوف.

من مكان الهدم في دير حنا، اليوم

هدمت آليات وجرافات "سلطة أراضي إسرائيل" بحماية قوات كبيرة من الشرطة والقوات الخاصة التابعة لها، صباح اليوم الخميس، عزبة كبيرة في قرية دير حنا، في منطقة السهل.

وهدمت الآليات في البداية الجدار الإسمنتي حول العزبة بالقرية الجليلية، شمالي البلاد، فيما أعلنت الشرطة أن قواتها "تحرزت على أسلحة وجدت داخل المزرعة"، وأغلقت كافة الطرق المؤدية إلى المكان.

ويدور الحديث عن بناء العزبة خارج الخط الأزرق في قرية دير حنا، في المنطقة الواقعة في كروم الزيتون بين قرية دير حنا ومدينة عرابة البطوف.

ووفقا للشرطة فإنها "تواجدت، اليوم، بالقرب من دير حنا من أجل توفير الحماية خلال هدم مبنى غير قانوني، وعُثر في المكان على سلاح وكلاب مهملة، وتم اعتقال 6 أشخاص".