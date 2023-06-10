الناصرة: وقفة احتجاجية لطلاب مدرسة القسطل ضد العنف والجريمة

مديرة المدرسة، د. سيرين مجلي - كنانة: "مدرسة القسطل قد قامت بمبادرة فريدة من نوعها حيث قام طلابنا ومعلمونا وإدارتنا ولجنة أولياء الأمور بوقفة احتجاجية تعبر عن رفضنا لأعمال العنف في مجتمعنا العربي".

شارك مئات الطلاب من مدرسة "القسطل" الابتدائية في الناصرة في وقفة احتجاجية تنظمتها إدارة المدرسة والطاقم التعليمي ولجنة أولياء الأمور، احتجاجا على العنف وجرائم القتل المستشرية في المجتمع العربي.

وقام الطلاب برفع لافتات تدين العنف وهتفوا بصوت عالٍ للتأكيد على ضرورة التحدث بلغة الحوار في المجتمع ونبذ جميع أشكال العنف والقتل والترهيب.

(عرب 48)

وقالت مديرة المدرسة، د. سيرين مجلي - كنانة، لموقع "عرب 48" إن "مدرسة القسطل قد قامت بمبادرة فريدة من نوعها حيث قام طلابنا ومعلمونا وإدارتنا ولجنة أولياء الأمور بوقفة احتجاجية تعبر عن رفضنا لأعمال العنف في مجتمعنا العربي".

وأضافت مجلي أن "الطلاب رفعوا شعارات تندد بالعنف والجريمة، وهتفوا ضد ‘الحالة المزرية‘ التي وصل إليها المجتمع العربي، بما في ذلك العنف والقتل والقمع والتنمر وغيرها من التصرفات السلبية".

(عرب 48)

وتلقت هذه المبادرة استحسانا من سكان الحي وأولياء الأمور الذين قاموا بتوزيع مياه الشرب الباردة على الطلاب الذين شاركوا في الوقفة.

ويُذكر أن مدرسة القسطل في حي الصفافرة تعتبر واحدة من أبرز المدارس الابتدائية التي عُرفت بتميزها في مختلف المجالات التعليمية والبرامج والأنشطة. وحازت المدرسة على العديد من الجوائز في مجالات التربية والتعليم والرياضة والإبداع.