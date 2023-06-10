6 إصابات إحداها خطيرة في حادث طرق قرب عرب العرامشة

أسفر حادث طرق وقع بين سيارة ودراجة نارية قرب بلدة عرب العرامشة عن إصابة 6 أشخاص وصفت حالة أحدهم بالخطيرة وغير المستقرة.

أصيب 6 أشخاص وصفت حالة أحدهم بالخطيرة في حادث طرق على شارع 899 قرب بلدة عرب العرامشة في منطقة الجليل الغربي، اليوم السبت.

وجاء في التفاصيل، أن الحادث نجم عن اصطدام بين سيارة خصوصية ودراجة نارية، ما أسفر عن إصابة سائق الأخيرة بجروح خطيرة.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية لسائق الدراجة النارية، إذ عانى جروحا خطيرة وغير مستقرة في أطراف جسده، بينما وصفت حالة المصابين الخمسة الآخرين بالطفيفة.

وقال مضمد تواجد في المكان إن "الحادث كان مروعا بين سيارة ودراجة نارية، إذ كان سائق الدراجة النارية (26 عاما) فاقدا للوعي ويعاني من جروح بالغة الخطورة في أطراف جسده، أما المصابين الآخرين وهم مستقلو السيارة وبينهم امرأتان وثلاثة أطفال فقد وصفت حالتهم بالطفيفة".

وأحيل المصابون، على وجه السرعة، إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات الحادث.