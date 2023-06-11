إصابة 3 طلاب واعتقال مشتبه إثر شجار داخل مدرسة باللد

وقعت مشاجرة في باحة مدرسة ثانوية في اللد، طُعن خلالها طالب، على ما يبدو على خلفية جنائية. المصاب يبلغ 16 عاما، أحيل للعلاج في مركز (أساف هاروفيه) الطبي، واعتقلت الشرطة طالبا (16 عاما) واقتادته للتحقيق.

من المكان باللد، اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)

أصيب ثلاثة طلاب بجروح متفاوتة خلال شجار بين مجموعة من الطلاب في إحدى المدارس الثانوية بمدينة اللد، اليوم الأحد.

وقدت الطواقم الطبية من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصابين في المكان ونقلت أحدهم (16 عاما) إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

ووفقا للشرطة فإن "أفراد مركز الشرطة باللد باشروا بالتحقيق منذ فترة وجيزة، فور ورود بلاغ عن مشاجرة في باحة مدرسة ثانوية في المدينة، طُعن خلالها طالب في المكان، على ما يبدو على خلفية جنائية. وأفادت مصادر طبية أن المصاب يبلغ 16 عاما من سكان المدينة، أحيل للعلاج الطبي في مركز (أساف هاروفيه) الطبي، وهو بحالة متوسطة".

وأضافت الشرطة أن "أفراد الشرطة ألقوا القبض على المشتبه به، طالب مدرسة يبلغ من العمر 16 عاما، لاستجوابه، وفي نهاية المطاف سيُحال إلى المحكمة وفقًا لاحتياجات التحقيق ونتائجه".

وجاء في بيان صادر عن ثانوية دار الحكمة الشاملة (عتيد) في اللد، إن "هنالك تشويش في الأخبار المتداولة بالنسبة لشجار بين طالبي المدرسة، نود إعلامكم أن المدرسة قامت بالإجراءات اللازمة وسيطرت على الوضع وتم معالجة الأمر بمهنية فائقة. عليه أكمل اليوم التعليمي ببيئة تعليمية آمنة لنا ولطلابنا، وبهذا نطمئن قلوبكم أن أبناءكم هم أبناؤنا وهم في أعيننا. نحن نستنكر وبشدة أي ظاهرة من ظواهر العنف المتفشية في مجتمعنا العربي، ونعمل جاهدا على قضاء هذه الظاهرة والعمل على توعية الطلاب بأخطار هذه الظواهر".