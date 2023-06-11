اعتقال 8 مشتبهين بابتزاز وتهديد رجل أعمال من الناصرة

اعتقلت الشرطة 8 مشتبهين من عيلوط، والناصرة، والرينة، وبير المكسور، اليوم، وخلال تفتيش منازلهم تم العثور على سيارات فخمة وشاحنات ومبالغ مالية كبيرة ومجوهرات ومستندات أخرى.

اعتقلت "الوحدة القُطرية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة- (لاهف 433)" التابعة للشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، 8 أشخاص من منطقة الجليل، شمالي البلاد، بشبهة ابتزاز وتهديد رجل أعمال في مجال البناء وإصدار فواتير وهمية على اسم المحل التجاري التابع للضحية بدون علمه والقيام بمخالفات ضريبية وتبييض أموال.

ووفقا للشرطة فإن "المحققين في وحدة لاهف 433 باشروا التحقيق بالتعاون مع الشرطة بالناصرة، بعد تلقي معلومات عن صاحب محل تجاري تم تهديده عن طريق مشتبه من بلدة عيلوط. وتبين خلال التحقيقات الأولية أن المشتبه قام بإصدار فواتير وهمية على اسم المحل التجاري التابع للضحية دون معرفته، وتم تهديده عدة مرات".

وشاركت في الحملة إلى جانب الشرطة، سلطات تطبيق القوانين المدنية، بينها السلطة لمنع تبييض الأموال، وضريبة الدخل، وسلطة الضرائب في حيفا والشمال، ووحدات أخرى.

وأضافت أنه "تم، صباح اليوم، اعتقال 8 مشتبهين من عيلوط، والناصرة، والرينة، وبير المكسور، وخلال تفتيش منازلهم تم العثور على سيارات فخمة وشاحنات ومبالغ مالية كبيرة ومجوهرات ومستندات أخرى، حيث سيتم تقديم طلب لمصادرة جميع ما تم ضبطه".